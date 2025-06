I dubbi di Inzaghi sul futuro: ricostruire un'Inter vincente o cedere alla sensazione di fine ciclo?

Dall'altra, invece, la possibilità di continuare nel club che lo ha reso grande come allenatore, ma anche con la certezza che bisognerà ricostruire quasi da zero un progetto arrivato al termine del suo percorso. Inzaghi vorrà capire quanto l'Inter potrà assecondare le sue richieste, non certo economiche, per andare sul mercato e trovare i pezzi giusti da inserire in rosa. Un paio di acquisti sono già stati fatti, Luis Henrique in testa, ma ne serviranno diversi altri.