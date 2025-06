Inzaghi o no, il nuovo ciclo Inter passerà dal mercato: i nomi della rivoluzione

ESPOSITO E NON SOLO - Tenendo sempre a mente i punti fondamentali tracciati dalla proprietà, il reparto che va ristrutturato prima di tutti è l’attacco. Non verranno rinnovati i contratti di Marko Arnautovic (36 anni) e di Joaquin Correa (30 anni), mentre verrà presa in considerazione qualunque offerta per Mehdi Taremi (32 anni) che non ha reso secondo le aspettative. Si può dare per scontato il ritorno in nerazzurro del giovane Francesco Pio Esposito (19 anni), reduce dai 17 gol nella regular season della Serie B con la maglia dello Spezia. Restano uno o due posti in attacco (dipende dalla partenza o meno di Taremi). L’obiettivo numero uno di Marotta e soprattutto Ausilio è l’argentino del Bologna, Santiago Castro (20 anni), sponsorizzato anche da Lautaro Martinez. La richiesta del club emiliano (35 milioni) viene ritenuta decisamente troppo alta, ma si può trattare. In alternativa c’è una delle rivelazioni del Parma, Ange-Yoan Bonny (20 anni), che piace soprattutto per il grande impatto fisico sulle partite. Richiesta 20 milioni, già più abbordabile. In tema di attaccanti puri, l’Inter ha presentato la sua offerta anche per Jonathan David (25 anni) in scadenza di contratto con il Lille, ma dal punto di vista strettamente economico, il canadese ha già in mano proposte più interessanti tra cui quella del Napoli che sembra favorito. Poi c’è il sogno Nico Paz (20 anni): non è un attaccante puro ma è un giocatore che in casa nerazzurra accende la fantasia di tutti. Nel Como è andato benissimo, il vero rischio è che se lo ricompri il Real Madrid.