Inter, Marotta: "Surclassati in tutto. Inzaghi? Una serata negativa non cancella i suoi meriti"

Beppe Marotta ha commentato senza troppi giri di parole la pesantissima sconfitta dell'Inter in finale di Champions League: "Serata negativa, l'avversario ci ha surclassato in tutto - le parole del presidente nerazzurro a Sky -. Sconfitta meritata, che però non inficia negativamente la stagione. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e ci dispiace per la prestazione. Ringrazio i tanti tifosi arrivati qui a sostenerci. Era difficile arrivare fin qui, ci siamo arrivati con grandissimo merito. Stasera siamo caduti con grande fragilità, ma devo ringraziare i nostri giocatori e il nostro allenatore. In 59 partite abbiamo dimostrato di meritarci questi palcoscenici. Ora si chiude una parentesi".