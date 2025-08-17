Milan: Leao segna, esulta e poco dopo si fa male. Infortunio al polpaccio destro

E' durata un quarto d'ora la partita di Leao contro il Bari, esordio del Milan in Coppa Italia. L'attaccante rossonero, a segno di testa al 14esimo, è stato infatti costretto a chiedere il cambio immediatamente dopo aver avvertito un indurimento del polpaccio destro: potrebbe trattarsi, dai gesti dello stesso portoghese, di un risentimento al soleo, muscolo particolarmente delicato. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, le possibilità che sia comunque costretto a saltare il debutto in campionato della squadra di Allegri sabato prossimo contro la Cremonese sono elevate.