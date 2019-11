Inter, Barella rientra tra un mese: già oggi l'intervento?

INTER

Dopo il (parziale, si parla di un infortunio serio seppure non grave) sollievo dato dalla diagnosi dell'infortunio, ora Nicolò Barella è già proiettato al rientro. Il distacco di un frammento cartilagineo della rotula al ginocchio destro lo obbliga ad un intervento in artroscopia che probabilmente sarà già effettuato nel pomeriggio di oggi, il recupero clinico prevede una tempistica di circa un mese quindi l'Inter lo rivedrà in campo dopo la sosta di Natale.

Il centrocampista, che ora cammina con le stampelle come ha mostrato una storia Instagram della moglie, diventa un'assenza pesante per Antonio Conte in un reparto già a corto di fiato. Ma, vedi la situazione Sensi, i medici nerazzurri procederanno con tutta la calma e la precisione del caso per non affrettare il ritorno in campo ed evitare possibili ricadute per un perno del centrocampo.

Anche Mancini è interessato alla situazione: in vista di Euro 2020 la strada è ancora lunga ma il ct vuole ovviamente rimanere aggiornato e, anzi, chissà che un po' di pausa dopo le fatiche delle ultime settimane non servano anche a Barella per tirare il fiato: il modo giusto di vedere del positivo in un contrattempo negativo.