Inter, aumentano i ricavi da sponsor: nel 2024/25 attesi 97 mln

Migliorano i conti dell'Inter per la stagione 2024-2025. Come riportato da Calcio e Finanza, il club nerazzurro ha annunciato ricavi da sponsorizzazioni già garantiti per 97 milioni di euro nella stagione in corso. Il dato emerge dalla trimestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati al 30 settembre 2024. Rispetto al passato esercizio il miglioramento è di 19 milioni, ma potrebbe non essere finita qui visto che sono in corso negoziazioni con altri sponsor.