Inter: attesa per gli esami di Lautaro, il Toro punta il derby contro il Milan

Soltanto gli esami strumentali in programma lunedì daranno una risposta precisa sul problema al bicipite femorale sinistro che ha costretto Lautaro Martinez a lasciare il ritiro dell'Argentina rinunciando alle gare di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Brasile e a fare rientro a Milano. Non un semplice affaticamento ma si tratterebbe di una piccola lesione, rimediata nella vincente trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e che comunque non preoccupa l'Inter. Sabato il capitano nerazzurro si è presentato ad Appiano Gentile dove ha effettuato fisioterapia e ha iniziato il lavoro specifico sul problema in vista del rientro in campo. Il capitano nerazzurro dovrebbe saltare la gara di domenica prossima a San Siro contro l'Udinese alla ripresa del campionato e puntare al derby contro il Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile, tenendo comunque conto del fitto calendario che attende la squadra di Simone Inzaghi tra sprint decisivo in campionato, doppia sfida appunto contro i rossoneri e quella nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Mi sto riprendendo per tornare il prima possibile”, il messaggio lanciato sabato su Instagram dal Toro, che già scalpita. Seguito domenica da un post in cui appare sorridente in palestra con Thuram. Intanto questa settimana Inzaghi vedrà l'infermeria svuotarsi: Dimarco, Darmian e Zalewski sono pronti a tornare per la sfida contro i friulani.