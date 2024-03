Inter, attesa per gli esami di De Vrij. Inzaghi studia una nuova difesa

RETROGUARDIA NEI GUAI

L'esito degli esami a cui l'olandese si è sottoposto nel ritiro della Nazionale attesi tra oggi e sabato mattina. Con la possibile squalifica di Acerbi si scalda Bisseck

© Getty Images In casa Inter è scattato l'allarme difesa in vista della ripresa del campionato contro l'Empoli. A non far dormire sonni tranquilli sono Francesco Acerbi, al centro della bufera razzismo con Juan Jesus, e Stefan De Vrij: il difensore olandese è arrivato al centro sportivo di Appiano Gentile dopo aver lasciato nella giornata di giovedì il ritiro della Nazionale per un problema agli adduttori accusato durante l'allenamento. Gli accertamenti sono già stati effettuati e i dottori nerazzurri aspettano il referto previsto tra oggi e sabato. Inzaghi contro i toscani potrebbe essere costretto a schierare una difesa inedita con Bisseck, Pavard e Bastoni.

Inzaghi non sa ancora se potrà contare su Acerbi e De Vrij e se così non fosse contro l'Empoli scenderebbe in campo una difesa davvero inedita. Bisseck, Pavard e Bastoni gli uomini su cui Inzaghi punterebbe, con il francese costretto per la prima volta a slittare al centro. Più difficile l'ipotesi Carlos Augusto braccetto di sinistra e Bastoni centrale, visto che il brasiliano sta ancora recuperando dal problema al polpaccio.

Sia l'ex Monza che Sensi hanno lavorato ancora a parte e faranno lo stesso anche domani, ma la tabella di marcia verso il rientro è tracciata. Settimana prossima alla ripresa degli allenamenti entrambi torneranno a lavorare in gruppo e saranno a disposizione per Pasquetta.

Vedi anche inter Inter, problema agli adduttori per De Vrij: addio Olanda, è già alla Pinetina