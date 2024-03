Inter, problema agli adduttori per De Vrij: addio Olanda, è già alla Pinetina

L'INFORTUNIO

Il difensore nerazzurro si è fermato mentre era agli ordini del ct oranje Koeman: esami strumentali in vista

C'è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Stefan De Vrij, impegnato con l'Olanda per le amichevoli con Scozia e Germania. Il difensore oranje si è fermato giovedì in allenamento accusando un problema all'adduttore. L'infortunio ha costretto De Vrij a rientrare in Italia: già stamane il 32enne ha varcato le porte della Pinetina. Dovranno essere verificate le sue condizioni con grande attenzione: Simone Inzaghi teme di essere in emergenza nel prossimo impegno con l'Empoli dell'1 aprile, visto che dovrà fare a meno, con grande probabilità, pure di Francesco Acerbi, invischiato nel caso razzismo. Una squalifica è considerata dai più come certa.

L'Inter tornerà in campo dopo la sosta al cospetto dell'Empoli di Nicola, quando Inzaghi potrebbe avere a disposizione solo tre difensori "puri": Bisseck, Pavard e Bastoni. Discorso comunque ipotetico, prima bisogna attendere il responso degli esami su De Vrij, sul quale in ogni caso si potrebbe tenere una certa cautela se la vicenda Acerbi costringesse l'Inter a privarsi del 36enne per molte giornate.

Arriva anche una buona notizia, però: Carlos Augusto nei prossimi giorni tornerà in gruppo. Inzaghi più volte ha usato il brasiliano come braccetto di sinistra, l'ex Monza diventerebbe dunque un'alternativa in partita a Bastoni (oltre ovviamente a Dimarco) o comunque potrebbe spostarlo al centro della difesa, sebbene sia una posizione non usuale al difensore azzurro.

Senza contare la duttilità di Darmian che, similmente a Carlos Augusto con Bastoni, da braccetto di destra potrebbe "spingere" Bisseck centrale in caso di emergenza o per far rifiatare eventualmente Pavard.

