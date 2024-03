L'Inter pensa a rinforzare la difesa: nel mirino Kim, Smalling e Mavropanos

LE MOSSE

La società nerazzurra sta valutando come muoversi per il settore arretrato nel prossimo mercato estivo

Il caso Acerbi e il rendimento, non sempre all'altezza negli ultimi tempi, di de Vrij portano l’Inter a muoversi per rinforzare il reparto arretrato, scrive La Gazzetta dello Sport. In estate, se il difensore italiano dovesse partire e l’olandese non fosse confermato, la dirigenza nerazzurra punterebbe su un difensore top, in grado di guidare il reparto. Il nome che più piace è quello di Kim, il coreano ex Napoli.

Il Bayern l’ha pagato 50 milioni solo un anno fa. Diventa complicato pensare a una cessione, ma nel corso della stagione il coreano ha perso spesso la maglia da titolare. Bisognerà valutare chi sarà la nuova guida tecnica dei baveresi che, in ogni caso, hanno con l’Inter un rapporto consolidato, come dimostrano le operazioni Sommer e Pavard. Non si può quindi escludere la possibilità della cessione di Kim in prestito, come accaduto per Lukaku due anni fa.

Un altro nome nel mirino è quello di Chris Smalling. Il centrale della Roma, reduce da una stagione terribile per i problemi fisici che lo hanno tormentato, ha solo un altro anno di contratto con i giallorossi ed è perfetto per una difesa a tre. Sarà comunque da valutare il modo in cui concluderà la stagione, prima che l’Inter possa considerarlo una valida opzione.

C'è poi anche la suggestione del difensore greco Konstantinos Mavropanos, classe 1997, oggi al West Ham. Non è spesso schierato titolare, ma ha sperimentato sia la difesa a tre che a quattro, le relazioni sono state ottime sul suo conto quando era ancora allo Stoccarda. È ancora oggi nel mirino dell’Inter.