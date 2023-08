L'Inter perde gol, o forse no: Arnautovic-Thuram come Lukaku-Dzeko

la proiezione

Se Arnautovic e Thuram ripetessero la stagione 2023 garantirebbero quattro gol in più e tre assist in meno rispetto alla coppia Lukaku-Dzeko della scorsa stagione

Da un attacco all'altro, nel giro di un'estate l'Inter finalista di Champions League e detentrice di Coppa Italie e Supercoppa italiana, si ritrova con un nuovo assemblaggio offensivo che Simone Inzaghi dovrà oliare bene, per rendere più concreta una squadra che spreca troppo in confronto alle occasioni create. Un tema che è costato anche la coppa dalle grandi orecchie. Eppure, nell'ultimo campionato, l'attacco nerazzurro è stato il secondo più prolifico: 71 reti, alle spalle delle 77 fatte dai campioni d'Italia del Napoli: Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa hanno messo insieme un totale di 43 gol e 18 assist.

La certezza, da cui ripartire anche quest'anno, è ovviamente il Toro, campione del mondo e secondo nella classifica cannonieri l'anno scorso dietro Osimhen. Quest'anno, partiti i due centravanti (Dzeko al Fenerbahce e Lukaku rientrato al Chelsea da promesso sposo per ora mancato della Juve) sono stati rimpiazzati con un altro 9, Marko Arnautovic, tornato da un passato remoto di comparsa nel Triplete mourinhano e da uno recente con 10 gol e 6 assist nell'ultima stagione al Bologna, e da Marcus Thuram, attaccante polivalente da 13 reti e 6 assist nell'ultima Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach.

Messi insieme a Lautaro e Correa, totalizzano 47 reti e 15 assist, un bilancio simile ai primi quattro, con 4 centri in più e 3 passaggi decisivi in meno. Sono solo proiezioni, ma, a cominciare dall'esordio in A contro il Monza di sabato, dovranno diventare palloni in fondo alla porta, perché, come diceva il maestro Vujadin Boskov, per vincere partite bisogna fare più gol.

