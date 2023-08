Inter: offerti 25 milioni per Pavard, il Bayern ne vuole 35 ma si tratta

INTER

Bild: il club bavarese ne chiede almeno 35. Il giocatore ha espresso la volontà di andare via

© Getty Images L'Inter fa sul serio per Benjamin Pavard. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il club nerazzurro ha offerto 25 milioni di euro al Bayern Monaco per il difensore francese classe 1996, sotto contratto con il club bavarese fino al 30 giugno 2024, cifra considerata ancora troppo bassa. Il Bayern ne chiede almeno 35. La trattativa resta comunque viva e l'Inter sarebbe pronta a rilanciare a 30. Da parte sua il giocatore avrebbe espresso alla dirigenza del Bayern la volontà di andare via.

Sempre secondo quanto riportato dalla Bild, Pavard avrebbe una preferenza per il Manchester United. "Il giocatore non mi ha comunicato di voler andare via, è un nostro giocatore e conto completamente su di lui", le parole del tecnico del Bayern Thomas Tuchel alla vigilia dell'esordio in Bundesliga in casa del Werder Brema.

INTER, SITUAZIONE CENTROCAMPO

Mollato Samardzic, resta Sensi: sei centrocampisti dovevano essere e sei sono, la mediana dell'Inter è così ritenuta completa. Dopo aver peregrinato tra Genova e Monza nello scorso anno e mezzo, l'ex Sassuolo è stato così "promosso": il suo talento non è mai stato messo in discussione, a creare dubbi è sempre stata invece la sua tenuta fisica. Evidentemente la passata stagione e l'attuale precampionato hanno dato indicazioni confortanti. Reparto chiuso e risparmio assicurato: non se ne dispiace più di tanto Inzaghi - anche se la fisicità di Samardzic gli avrebbe fatto sicuramente comodo - se ne rallegra sicuramente il presidente Zhang.

INTER, SITUAZIONE ATTACCO Dal centrocampo all'attacco. Anche qui l'arrivo di Arnautovic ha numericamente completato il reparto. L'idea di una quinta punta non fa capolino negli attuali progetti dirigenziali: se Sanchez - o chi per lui - dovesse diventare un obiettivo reale sarà solo perché un attaccante in rosa (Correa) sarà in uscita. Questo è, altro al momento non è ipotizzabile: lo dicono le regole ferree di bilancio imposte dalla proprietà in questa estate in cui la presidenza nerazzurra non si è certo mostrata munifica.

