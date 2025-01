Supercoppa, Inzaghi: "Servirà una grande Inter per battere questa Atalanta ma i nostri obiettivi non cambiano"

Rivali nella corsa scudetto, rivali coppa: domani si gioca Inter-Atalanta (diretta su Canale 5 alle ore 20), prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana 2024. Simone Inzaghi non si fida del 4-0 con cui aveva battuto Gasperini a inizio stagione: "Erano altri tempi, da lì in avanti hanno fatto tre mesi e mezzo alla grande. Li conosciamo hanno forza fisica e qualità, servirà una grande Inter per batterli". Il tecnico interista parla della forma della squadra: "Stiamo bene anche se abbiamo problemi in difesa, metteremo comunque in campo una formazione competitiva. Teniamo a questo trofeo". Infine, sugli obiettivi del nuovo anno: "Non cambiano, sono uguali a quelli di quando ero arrivato qui: vincere più trofei possibili".