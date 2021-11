Inter, ansia per De Vrij: problema alla coscia destra, si teme uno stiramento

Per l'Inter e per Simone Inzaghi non arrivano buone notizie dalle Nazionali. Dopo il forfait di Bastoni per la trasferta con l'Italia a Belfast a causa del riacutizzarsi del problema agli adduttori, ora c'è ansia anche per le condizioni di De Vrij, costretto a uscire al 90' di Montenegro-Olanda (sostituito da De Ligt) per un problema alla coscia destra. Si teme uno stiramento: gli accertamenti che effettuerà nelle prossime ore con lo staff medico olandese, in contatto con quello dell'Inter, chiariranno l'entità dell'infortunio.