Lecce, striscione contro Conte al Via del Mare: "Uomo senza identità"

Non è stato certo rose e fiori il ritorno a casa di Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter, oltre ad aver incassato un pareggio che frena la corsa scudetto della sua squadra, ha anche dovuto fare i conti con gli insulti dei suoi concittadini. Al Via del Mare è stato infatti esposto uno striscione molto pesante nei suoi confronti, con evidenti riferimenti alla sua avventura come allenatore del Bari (dal 2007 al 2009), da sempre considerata un tradimento dai leccesi: "Conte uomo senza identità, sei la m...a della nostra città", il vergognoso messaggio di alcuni supporter giallorossi.