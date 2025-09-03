Logo SportMediaset
VERSO IL DERBY D'ITALIA

Inter-Akanji, battesimo di fuoco: potrebbe esordire già contro la Juve

Il nuovo arrivato martedì prossimo alla Pinetina dopo gli impegni contro la Svizzera

03 Set 2025 - 09:20

"Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre", ha detto nella sua prima intervista da giocatore dell'Inter. Manuel Akanji, il colpo last minute dei nerazzurri nell'ultimo giorno di mercato, è pronto per mettersi a disposizione di Cristian Chivu. "Ovviamente è l'allenatore che deciderà dove impiegarmi", ha aggiunto a InterTV, ma intanto il difensore svizzero, arrivato dal Manchester City in prestito 1 milione subito e riscatto a 15 che diverrà obbligatorio solo in caso di scudetto, garantirà al tecnico possibilità di scegliere e dosare le forze in vista di una stagione fitta di impegni tra campionato e Champions: al posto di Pavard, di cui ha preso il posto, sul centrodestra, ma anche al centro per far rifiatare Acerbi e de Vrij o sul versante sinistro come alternativa a Bastoni (posizione già provata in Nazionale). E il battesimo di Akanji in nerazzurro potrebbe arrivare subito alla ripresa del campionato, quando sabato 13 alle 18 l'Inter andrà a Torino per affrontare la Juve con l'obiettivo di rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese ed evitare di trovarsi già a -6 dai bianconeri di Tudor, a punteggio pieno dopo due giornate. Il difensore - inserito ieri regolarmente nella lista Champions 2025/26, ha giocato contro i bianconeri soltanto tre mesi fa, nella sfida al Mondiale per club, vinta per 5-2 dal Manchester City. Chivu è pronto ad accoglierlo martedì prossimo ad Appiano al ritorno dal doppio impegno con la Nazionale svizzera.

Leggi anche

Dalla panchina di Pavard all'occasione City: perché l'Inter si è "smentita" con Akanji

I primi a rientrare dalle Nazionali saranno Calhanoglu, Zielinski, Dumfries e De Vrij nella giornata di lunedì. Con Akanji martedì si presenteranno Sucic e i cinque azzurri, mercoledì è atteso Thuram. L’ultimo a tornare sarà Lautaro Martinez tra giovedì e venerdì, in pratica alla vigilia. Per il capitano sarà una corsa contro il tempo per essere al top nella supersfida alla Juve.

