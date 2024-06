Inter, abbonamenti esauriti in poche ore: in 40 mila confermano il posto

© Getty Images

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi dell'Inter dopo la conquista del 20° scudetto. Dopo l'apertura della campagna abbonamenti per la prossima stagione, sono andate polverizzate in poche ore le 40 mila tessere disponibili per i vecchi abbonati: tutti i sostenitori nerazzurri che avevano un posto assicurato a San Siro l'anno scorso lo hanno confermato anche per il campionato 2024/25 e questo nonostante l'aumento dei prezzi tra il 12% e il 23%. Niente da fare per chi si era messo in lista d'attesa già dall'estate scorsa. L'85% dei tifosi nerazzurri - come riporta la Gazzetta dello Sport - ha confermato subito lo stesso posto, mentre il restante 15% ha aspettato la seconda fase per acquistare un abbonamento in un posto diverso.