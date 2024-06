Inter, tournée in Cina sempre più in bilico: nessun pagamento dagli organizzatori

La tournée estiva dell'Inter in terra cinese è sempre più in bilico. Messa in dubbio dai più dopo l'avvicendamento societario ai vertici del club nerazzurro tra Zhang e Oaktree, la trasferta che prevedeva due amichevoli con Psg e Atletico Madrid, è vicina a saltare per motivi economici. Sì perché gli organizzatori dei match in questione, riferisce Relevo, non avrebbe ancora versato quanto pattuito a nessuno dei tre club coinvolti. I Colchoneros di Simeone starebbero già pensando a un piano B, e non è escluso che la stessa cosa la stiano facendo negli uffici di Viale della Liberazione. Un qualcosa di simile era accaduto mesi fa anche all'Argentina del ct Lionel Scaloni.