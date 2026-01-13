Logo SportMediaset

Inter, risentimento muscolare al soleo per Calhanoglu: i tempi di recupero

L'esito degli esami al polpaccio dopo lo stop col Napoli: risentimento muscolare al soleo sinistro

13 Gen 2026 - 12:45

Risentimento muscolare al soleo sinistro per Hakan Calhanoglu. Il regista turco, costretto a uscire all'87' del big match contro il Napoli per un fastidio al polpaccio, si è sottoposto nella giornata di oggi agli esami strumentali che hanno escluso lesioni ma non gli consentiranno di giocare contro Lecce e Udinese e, soprattutto, contro l'Arsenal. Le condizioni di Calhanoglu verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Infortunio Calhanoglu, il comunicato

 Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

Infortunio Calhanoglu, i tempi di recupero

 Il forfait per la sfida di domani contro il Lecce e di sabato contro l'Udinese è certo, ma lo stop si prolungherà oltre. L'obiettivo prioritario di Chivu era quello di ritrovare Calha per il cruciale appuntamento di Champions League contro l'Arsenal, in programma il 20 gennaio ma la risonanza non lascia alcuna certezza in tal senso anche perché l'infortunio, che di solito prevede almeno 10-15 giorni di stop, è arrivato in una zona molto delicata che impone cautela. La partita successiva è quella contro il Pisa del 23 gennaio, più probabile il rientro per la trasferta a Dortmund del 28 gennaio se non contro la Cremonese il primo febbraio.

