Inter, risentimento muscolare al soleo per Calhanoglu: i tempi di recupero

Il forfait per la sfida di domani contro il Lecce e di sabato contro l'Udinese è certo, ma lo stop si prolungherà oltre. L'obiettivo prioritario di Chivu era quello di ritrovare Calha per il cruciale appuntamento di Champions League contro l'Arsenal, in programma il 20 gennaio ma la risonanza non lascia alcuna certezza in tal senso anche perché l'infortunio, che di solito prevede almeno 10-15 giorni di stop, è arrivato in una zona molto delicata che impone cautela. La partita successiva è quella contro il Pisa del 23 gennaio, più probabile il rientro per la trasferta a Dortmund del 28 gennaio se non contro la Cremonese il primo febbraio.