1 di 4
© inter.it
© inter.it
© inter.it

© inter.it

© inter.it

INTER

L'Inter in visita alle vittime dell'incidente di Crans-Montana ricoverate al Niguarda

Presenti il presidente Marotta, Barella, Dimarco, Bergomi, Toldo e il dottor Volpi

27 Feb 2026 - 16:29
4 foto

Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, i calciatori Federico Dimarco e Nicolò Barella, le legend Francesco Toldo e Giuseppe Bergomi e il responsabile dell’Area Medica di FC Internazionale Milano Piero Volpi hanno fatto visita alle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, attualmente ricoverate presso il Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Niguarda. La delegazione nerazzurra ha incontrato i ragazzi in cura nel reparto, portando loro un messaggio di vicinanza, sostegno e incoraggiamento da parte di tutto il Club. Un momento semplice ma profondamente significativo, vissuto nel pieno rispetto della delicatezza della situazione, per testimoniare la partecipazione dell’Inter e della sua famiglia a un percorso di recupero complesso e impegnativo. L’occasione è stata anche un’opportunità per salutare e ringraziare il personale sanitario del Centro Grandi Ustioni e della Terapia Intensiva — medici, infermieri e operatori che ogni giorno lavorano con competenza, dedizione e straordinaria umanità al servizio dei pazienti. FC Internazionale Milano esprime ancora una volta la propria vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, augurando a tutti una pronta e completa guarigione.

inter

Ultimi video

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

01:51
Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

03:09
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

03:04
In bocca al lupo, Serse

In bocca al lupo, Serse

01:38
Napoli, riecco Anguissa

Napoli, riecco Anguissa

01:41
Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

01:15
Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

01:58
Facce da Roma-Juve

Facce da Roma-Juve

02:48
Jashari un jolly prezioso

Jashari un jolly prezioso

01:30
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:33
Domenica sera Roma-Juve

Domenica sera Roma-Juve

01:41
Tra campionato e coppa

Tra campionato e coppa

01:17
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

01:44
I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

01:52
Chivu e De Rossi

Chivu e De Rossi

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

I più visti di Inter

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

Inter, doccia gelata: il Bodo vince anche a San Siro, Chivu dice addio alla Champions

Inter, l'eliminazione costa 20 milioni: cessioni in arrivo in estate?

DICH CHIVU SU DOVERE DI CREDERCI PRE BODO 23/2 SRV

Chivu crede nella rimonta Champions: "Nessuno può farlo più di noi"

Piotr Zielinski e Federico Dimarco

Scudetto e Coppa Italia: Inter, questa la miglior ricetta dopo il flop europeo

Chivu: "C'è amarezza, se avessimo segnato l'1-0 gli avremmo messo più pressione"