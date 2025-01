Infortunati Inter: Thuram e Pavard recuperabili per il Venezia

Le speranze con le quali si ragiona con un certo ottimismo si chiamano invece Thuram e Pavard. L'attaccante francese, tenuto precauzionalmente in panchina contro il Milan per la lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra accusata contro l'Atalanta, dovrebbe recuperare. Stesso destino per il difensore che, assieme ad Acerbi, era rimasto in Italia per tornare proprio in campionato e il suo recupero sarà fondamentale per dare manforte alla difesa, dove anche Bastoni avrebbe bisogno di tirare il fiato.