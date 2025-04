Il piano segreto di Bellocco per uccidere Beretta: "Ti offriranno il caffè, è già pronta la buca e la calce"

D'Alessandro, com'è evidente, era protagonista di un doppio gioco: la rivelazione in questione avvenne a Cernusco sul Naviglio. Alla fine la storia la conosciamo tutti: Bellocco ucciso lo scorso 4 settembre e Beretta accusato di omicidio. Adesso quest'ultimo è in carcere: il 49enne ha successivamente deciso di collaborare per ottenere uno sconto di pena (ma secondo gli investigatori non ha ancora detto tutto). E D'Alessandro? Per scappare da Ferdico, il quale aveva capito il doppio gioco, decide di fuggire e vivere da latitante. A febbraio del 2025 decide di spostarsi in Bulgaria (esattamente a Sveti Vlas) dove è stato però arrestato una settimana fa circa per l'omicidio di Boiocchi risalente all'ottobre del 2022. Il 29enne monzese, tuttofare di Ferdico, avrebbe ucciso materialmente l'ex capo ultrà. A rivelarlo sempre Beretta, in seguito successore dello stesso Boiocchi.