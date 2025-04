Ultras, le parole di Beretta alla moglie: "Fanno una strage, devo collaborare"

"Fanno una strage, tu mi devi ascoltare, non posso restare dentro". Così Andrea Beretta ha motivato alla moglie in un colloquio in carcere nell'ottobre 2024 la decisione di collaborare con i pubblici ministeri di Milano che indagano sui traffici illeciti delle curve del "Meazza" e la scalata della ndrangheta a San Siro. È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato dalle modalità mafiose a carico del 49enne, indagato assieme a Mauro Nepi come "mandante" dell'omicidio di Vittorio Boiocchi il 29 ottobre 2022, e arrestato con altre 5 persone. Beretta è già detenuto a San Vittore per l'omicidio dello 'ndranghetista Antonio Bellocco.