Sparatoria tra ultras dell'Inter a Cernusco sul Naviglio: un morto e un ferito

CALCIO E VIOLENZA

Il pregiudicato Antonio Bellocco è stato ucciso a coltellate dopo una violenta lite con lo storico leader della curva nerazzurra Andrea Beretta, arrestato poi con l'accusa di omicidio

© italyphotopress E' di un morto e un ferito il bilancio di una sparatoria tra ultras dell'Inter a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. Secondo quanto riporta la Stampa, il 36enne Antonio Bellocco, pregiudicato e legato al clan di Rosarno, sarebbe stato ucciso con una coltellata dopo aver aperto il fuoco contro Andrea Beretta, 49enne storico leader della curva nerazzurra. Tutto è avvenuto nei pressi della palestra Testudo, ritrovo molto frequentato dai supporter della Curva Nord. Beretta è stato arrestato con l'accusa di omicidio.



Stando a una prima ricostruzione dei fatti, Bellocco avrebbe sparato a Beretta ferendolo a una gamba mentre erano insieme a bordo di una Smart. Colpo di pistola a cui il 49enne avrebbe subito risposto con un fendente mortale alla gola. Sul luogo sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri. Arrestato con l'accusa di omicidio, Beretta è stato portato in codice giallo al San Raffaele di Milano ed è piantonato in ospedale. Per Bellocco invece non c'è stato nulla da fare.