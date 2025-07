Real, Xabi Alonso: "Il finale da brividi ci farà bene"

Dopo aver battuto il Dortmund 3-2 con un finale da brividi al Mondiale per Club, Xabi Alonso bada al sodo e guarda il bicchiere mezzo pieno. "Per ottanta minuti abbiamo controllato la partita e festeggiamo il fatto di essere in semifinale, giocare contro il Psg sarà una grande sfida - ha detto il tecnico del Real - Nel finale era tutto sotto controllo, poi abbiamo perso distanze e intensità, c'è stato un recupero folle e per fortuna non abbiamo preso gol all'ultimo". "Forse è stato un bene che ci siano stati quegli ultimi minuti da brividi - ha aggiunto -. Dobbiamo imparare da questa lezione e stare più attenti la prossima volta". "Mbappé titolare col Psg? Non ne ho idea - ha concluso -. Ci penserò da domani".