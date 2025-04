Ultras Inter, la confessione di Beretta non convince: si indaga sul ruolo di Bellocco e 'ndrangheta

Nel suo racconto agli inquirenti, Beretta ha descritto mesi di tensioni crescenti con Boiocchi, culminati in un incontro rivelatore con Mauro Nepi, vocalist della curva, che gli avrebbe suggerito un possibile “risolutore del problema”. A quel punto entrano in scena i Ferdico, padre e figlio, che si offrono di pianificare il delitto in cambio di 50mila euro e di una fetta nei lucrosi affari della curva.