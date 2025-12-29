L'Inter ritrova Acerbi: il centrale torna in gruppo dopo un mese di stop

Sta mattina ad Appiano Gentile si sono visti i giocatori che ieri alla New Balance Arena non sono partiti dall'inizio. La notizia di giornata è sicuramente la presenza in gruppo di Francesco Acerbi: il centrale italiano si era fermato a metà del primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool. A poco meno di un mese di distanza dall'infortunio, il 37enne lombardo è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Per Chivu dunque gli unici assenti in vista della sfida col Bologna dovrebbero essere Denzel Dumfries e Ange-Yoanne Bonny. Anche Matteo Darmian infatti dovrebbe aver recuperato dal problema al polpaccio sofferto a inizio settembre.