L'Inter ritrova Acerbi: il centrale torna in gruppo dopo un mese di stop

Il 37enne si era fermato nella sfida contro il Liverpool: ai box rimangono solo Dumfries e Bonnydi Redazione
Dopo l'importantissima vittoria esterna sull'Atalanta, l'Inter torna subito in campo: mirino puntato sul 4 gennaio, quando i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Bologna. E, oltre ai 3 punti conquistati a Bergamo, ci sono altre buone notizie per Cristian Chivu: Francesco Acerbi ha svolto l'allenamento di questa mattina insieme ai compagni.
Sta mattina ad Appiano Gentile si sono visti i giocatori che ieri alla New Balance Arena non sono partiti dall'inizio. La notizia di giornata è sicuramente la presenza in gruppo di Francesco Acerbi: il centrale italiano si era fermato a metà del primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool. A poco meno di un mese di distanza dall'infortunio, il 37enne lombardo è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Per Chivu dunque gli unici assenti in vista della sfida col Bologna dovrebbero essere Denzel Dumfries e Ange-Yoanne Bonny. Anche Matteo Darmian infatti dovrebbe aver recuperato dal problema al polpaccio sofferto a inizio settembre.