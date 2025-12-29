Logo SportMediaset

VERSO INTER-BOLOGNA

L'Inter ritrova Acerbi: il centrale torna in gruppo dopo un mese di stop

Il 37enne si era fermato nella sfida contro il Liverpool: ai box rimangono solo Dumfries e Bonny

di Redazione
29 Dic 2025 - 17:46

Dopo l'importantissima vittoria esterna sull'Atalanta, l'Inter torna subito in campo: mirino puntato sul 4 gennaio, quando i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Bologna. E, oltre ai 3 punti conquistati a Bergamo, ci sono altre buone notizie per Cristian Chivu: Francesco Acerbi ha svolto l'allenamento di questa mattina insieme ai compagni.
"Dopo la vittoria in casa dell'Atalanta nell'ultima partita del 2025, l'Inter è tornata subito in campo per preparare il prossimo appuntamento, la sfida contro il Bologna in programma domenica 4 gennaio alle 20:45 a San Siro. In vista del primo match del 2026 i nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d'allenamento agli ordini di mister Cristian Chivu e del suo staff nella mattinata di lunedì".

SI RIVEDE ACERBI

Sta mattina ad Appiano Gentile si sono visti i giocatori che ieri alla New Balance Arena non sono partiti dall'inizio.  La notizia di giornata è sicuramente la presenza in gruppo di Francesco Acerbi: il centrale italiano si era fermato a metà del primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool. A poco meno di un mese di distanza dall'infortunio, il 37enne lombardo è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Per Chivu dunque gli unici assenti in vista della sfida col Bologna dovrebbero essere Denzel Dumfries e Ange-Yoanne Bonny. Anche Matteo Darmian infatti dovrebbe aver recuperato dal problema al polpaccio sofferto a inizio settembre. 

inter
allenamento
acerbi
inter-bologna
chivu

