Lega Serie A, Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra arbitri e club"

16 Feb 2026 - 16:12
© IPA

© IPA

Il 23 marzo "nella sede della Lega Serie A" ci sarà à un incontro tra arbitri e club alla presenza degli allenatori. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli parlando in conferenza stampa alla fine dell'assemblea odierna. "Da parte di Rocchi c'è stata grande disponibilità, anche a farlo prima, ma per gli impegni dei club non è stato possibile farlo prima", ha aggiunto spiegando che la riunione avverrà nel primo giorno di sosta delle nazionali e ce ne sarà poi un'altra a fine campionato. 

Ultimi video

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

01:32
Il Milan senza Rabiot

Il Milan senza Rabiot

01:54
Trevisani: "Champions? Napoli e Juve più avanti della Roma"

Trevisani: "Champions? Napoli e Juve più avanti della Roma"

03:18
Trevisani scatenato: "Bastoni-Kalulu? Niente lezioni di morale"

Trevisani scatenato: "Bastoni-Kalulu? Niente lezioni di morale"

01:56
DICH SAVIANO E CHIELLINI DICH

Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"

04:21
DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

00:17
MCH ARRIVO CHIELLINI LEGA CALCIO MCH

Chiellini arriva in Lega Calcio ma no comment su Inter-Juve

01:08
Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

01:11
Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

01:11
Parma-Verona 2-1: gli highlights

Parma-Verona 2-1: gli highlights

01:11
Torino-Bologna 1-2: gli highlights

Torino-Bologna 1-2: gli highlights

02:12
Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

00:24
CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

00:41
CLIP INSULTI ALLA DIRIGENZA JUVENTUS A SAN SIRO 15/2 SRV

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri al gol partita di Zielinski

00:26
CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
Benfica, Mourinho: "Un Real Madrid ferito è pericoloso"
16:12
Lega Serie A, Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra arbitri e club"
16:10
Fenucci: "Sfiducia a Rocchi? Non è un problema di persone ma di interpretazione"
15:30
Roma, per Wesley trauma contusivo alla caviglia sinistra
Niko Kovac (Borussia Dortmund)
15:03
Borussia Dortmund, Kovac: "L'Atalanta con Palladino gioca meglio"