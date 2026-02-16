Lega Serie A, Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra arbitri e club"

Il 23 marzo "nella sede della Lega Serie A" ci sarà à un incontro tra arbitri e club alla presenza degli allenatori. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli parlando in conferenza stampa alla fine dell'assemblea odierna. "Da parte di Rocchi c'è stata grande disponibilità, anche a farlo prima, ma per gli impegni dei club non è stato possibile farlo prima", ha aggiunto spiegando che la riunione avverrà nel primo giorno di sosta delle nazionali e ce ne sarà poi un'altra a fine campionato.