Inter, clamorosa suggestione: Marotta e Ausilio al lavoro per riportare a Milano Joao Cancelo

Clamoroso? Sì! Difficile? Certamente! Possibile? Di sicuro da non escludere. Stiamo parlando di Joao Cancelo e di un suo ritorno in Italia, all'Inter. Una suggestione di mercato, per ora, suggerita dal nostro Orazio Accomando (nuove indiscrezioni nel tg di Sportmediaset oggi alle 13) e ribadita anche dalla Gazzetta dello Sport. La situazione, dunque. Con l'infortunio di Denzel Dumfries, la squadra di Chivu ha la necessità di coprire il buco a destra dovuto alla lunga assenza dell'olandese (che, fra l'altro, è dato tra i probabili partenti la prossima estate). Joao Cancelo, già nerazzurro nella stagione 2017-18, ha invece rotto con Simone Inzaghi, allenatore dell'Al-Hilal, e il club arabo, a cui l'esterno portoghese è legato sino al giugno del 2027, lo ha messo sul mercato.