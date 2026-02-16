Fenucci: "Sfiducia a Rocchi? Non è un problema di persone ma di interpretazione"

16 Feb 2026 - 16:10
"Il tema degli arbitri non è stato toccato oggi. Io credo che dopo essere stati i primi a introdurre il Var abbiamo pensato che si trovasse un'oggettività che è molto difficile da raggiungere, perché anche vedendo gli episodi poi con i fermi immagine abbiamo criteri soggettivi. Il Var interviene molto e quello che adesso dobbiamo pensare è come dall'anno prossimo riuscire a rendere più protagonista l'arbitro in campo, ovviamente poi va fatto un confronto fra tutte le società per capire tra noi dirigenti che tipo di calcio vogliamo che venga arbitrato".

Lo ha detto l'ad del Bologna Claudio Fenucci, all'uscita dell'odierna assemblea della Lega Serie A, commentando le polemiche arbitrali delle ultime ore. 

"Rocchi sfiduciato? Io credo non sia un problema di persone, ma di interpretazioni e questo deve partire prima da noi per capire come vogliamo che il calcio venga arbitrato in campo, il peso dell'arbitro in campo - ha aggiunto -. Perché poi alla fine le polemiche sulle valutazioni e il mancato intervento del Var sono frequenti, è uno strumento che all'estero viene usato meno, proprio per come era nato, per correggere gli evidenti e gravi errori. Dovremo cercare se sarà possibile di riportarlo in quella direzione", ha concluso. 

