Fenucci: "Sfiducia a Rocchi? Non è un problema di persone ma di interpretazione"

"Rocchi sfiduciato? Io credo non sia un problema di persone, ma di interpretazioni e questo deve partire prima da noi per capire come vogliamo che il calcio venga arbitrato in campo, il peso dell'arbitro in campo - ha aggiunto -. Perché poi alla fine le polemiche sulle valutazioni e il mancato intervento del Var sono frequenti, è uno strumento che all'estero viene usato meno, proprio per come era nato, per correggere gli evidenti e gravi errori. Dovremo cercare se sarà possibile di riportarlo in quella direzione", ha concluso.