ICC, Inter-Juve: tensione tra i tifosi cinesi, volano bottiglie

Saremo anche in Cina ed è pur sempre un'amichevole ma Inter-Juventus non sarà mai una partita come un'altra. Lo dimostra la tensione tra tifosi cinesi a ridosso del derby d'Italia, fuori dallo stadio di Nanchino, prima del match di International Champions Cup, tensione tra nerazzurri e bianconeri. Volano bottiglie tra i tifosi e quelli interisti hanno esposto lo striscione: "Rubare è nel dna della Juventus".