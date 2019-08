ICC, Inter in emergenza contro il Tottenham: Lautaro out, torna Politano

A LONDRA

Non potrà essere una rivincita sull'ultima eliminazione dalla Champions League, ma la sfida che l'Inter affronterà nella nuova casa del Tottenham potrà dare indicazioni importanti ad Antonio Conte. Il tecnico però nell'ultima sfida dell'International Champions Cup (domenica, ore 16:06) dovrà fare a meno di diverse pedine importanti e chi si aspettava il debutto stagionale di Lautaro Martinez è rimasto deluso. Spazio in attacco a Perisic al fianco di Esposito, torna Politano ma dalla panchina. Tottenham, inaugurato il nuovo stadio a 9 piani













L'esterno italiano si è riaggregato al gruppo dopo l'infortunio subito a Lugano nella prima uscita amichevole stagionale ed è destinato a giocare uno spezzone importante di partita, ma non dall'inizio. Conte, senza punte di ruolo tra la questione Icardi, la condizione di Lautaro e il mercato che non decolla tra Dzeko, Lukaku e compagnia bella, si affiderà nuovamente al talento di Esposito in attacco affiancato da Perisic, un'altra pedina dal futuro nerazzurro ancora incerto.

Sugli esterni spazio dall'inizio a Candreva e Dalbert, con Sensi e Barella a centrocampo insieme a Brozovic. Difesa a tre obbligata con D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar davanti a Handanovic dopo l'infortunio subito da Godin che dovrebbe fargli saltare la prima giornata di campionato.