Inter, pugno di ferro con Icardi: se resta non giocherà nei prossimi 2 anni

Tra l'Inter e Mauro Icardi è ormai in atto uno scontro senza esclusioni di colpi. Giovedì vi abbiamo raccontato che l'argentino ha detto no a tutte le destinazioni proposte dalla società nerazzurra (Roma e Napoli su tutte) ed è pronto a restare, "da separato in casa". Dal canto suo il club di viale Liberazione non intende fare sconti di alcun tipo al centravanti come riporta la Gazzetta dello Sport: in caso di permanenza non scenderà mai in campo. Nella prossima stagione e in quella successiva, quando scadrà il conttratto. Il nome dell'argentino figurerà nelle liste per il campionato e probabilmente anche per la Champions (il Biscione non vuole correre rischi legali) ma il numero 9 non verrà convocato in alcuna occasione. Questa la posizione concordata dai vertici e da Antonio Conte.