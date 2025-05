I veleni non inquinino la Champions: Inter un'ora a rapporto da Inzaghi e dirigenti

In tal senso dopo la partita di ieri, squadra, Simone Inzaghi e dirigenti sono stati chiusi nello spogliatoio a lungo, la Gazzetta dello Sport parla di oltre un'ora, per analizzare gli errori commessi contro i biancocelesti, per non inquinare la mente rivangando i fantasmi del 2022 (lo scudetto perso a Bologna) e, soprattutto, focalizzare forze e pensieri al 31 maggio quando ci sarà l'occasione per prendersi una rivincita della sconfitta del 2023 contro il Manchester City. La stagione non è ancora finita e restano 90' che possono trasformarla di colpo in un trionfo: occasione da non sprecare.