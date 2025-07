Presente ai funerali di Diogo Jota e del fratello André, Bernardo Silva si è soffermato a parlare dell'ex compagno di squadra. "Non riesco nemmeno a immaginare il dolore della famiglia - ha detto il fantasista del Manchester City -. Ha avuto una carriera brillante nonostante non avesse giocato per grandissimi club. La sua passione, la sua volontà e la sua determinazione gli hanno permesso di avere successo: sarà sempre nei nostri cuori".