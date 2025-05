Inter, dal Genoa alla Lazio: uno scudetto 'scucito' al 90esimo

Ancora, è successo ancora: chiamiatela la maledizione degli ultimi minuti, in campionato per lo meno. Il sogno scudetto dell'Inter è sfumato probabilmente ieri sera al novantesimo, sul gol del 2-2 della Lazio siglato su rigore da Pedro. Così in fondo era cominciata la stagione a Genova e così si avvia ora alla sua conclusione: anche a Marassi, fra l'altro, un pareggio in extremis per un penalty causato sempre da un fallo di mano di Bisseck.