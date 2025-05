Serie A, il Napoli pareggia a Parma ma ringrazia Pedro: l'Inter manca il sorpasso al 90'

I TABELLINI



PARMA-NAPOLI 0-0

Parma (3-5-2): Suzuki 6,5; Balogh 6,5, Leoni 6,5 (18’ st Hainaut 6), Circati 6,5; Delprato 6, Sohm 6, Keita 6,5, Hernani 6 (31’ st Bernabè 6), Valeri 6 (40’ st Lovik sv); Bonny 6 (40’ st Ondrejkasv ), Pellegrino 5,5 (40’ st Djuric sv). A disp.: Marcone, Corvi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Vogliacco, Camara, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco. All.: Chivu

Napoli (4-4-2): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Olivera 6, Spinazzola 5,5 (41’ st Mazzocchi sv); Politano 6 (35’ st Ngonge 6), Anguissa 6,5, Gilmour 5,5 (25’ st Billing 5,5), McTominay 6,5; Lukaku 5,5 (35’ st Simeone 5,5), Raspadori 6 (25’ st Neres 5,5). A disp.: Contini, Scuffet, Marin, Hasa. All.: Conte

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Del Prato (P), Di Lorenzo (N), Mazzocchi (N)

Espulsi: Conte (N)



LE STATISTICHE

• Per la seconda volta in questo campionato, il Napoli ha pareggiato almeno due gare di fila, dopo la serie di tre pareggi dello scorso febbraio (vs Roma, Udinese e Lazio).

• Il Napoli non colpiva tre legni in una partita di Serie A dal 28 aprile 2019 contro il Frosinone in trasferta (vittoria per 2-0).

• Dopo aver vinto tutte le tre gare casalinghe nel girone d’andata contro le squadre neopromosse in questa stagione di Serie A, il Napoli ha ottenuto solo due punti nelle tre trasferte contro queste formazioni nel girone di ritorno.

• Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle sette gare in Serie A nella gestione Chivu contro squadre che iniziavano la giornata nella parte alta della classifica (2V, 4N).

• Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 gare in Serie A (2P), conquistando sette pareggi nel parziale.

• Il Parma è rimasto imbattuto in cinque delle sei gare casalinghe della gestione Chivu in Serie A (2V, 3N).

• Il Napoli ha registrato un possesso palla del 72%, il più alto per gli azzurri in una gara di questo torneo.

• Il Napoli ha collezionato cinque clean sheet nelle ultime sei gare in Serie A, gli stessi registrati nelle precedenti 18 partite di campionato.

• Il Napoli ha pareggiato 10 gare in questo campionato, di cui otto nel girone di ritorno.

• Il Napoli ha vinto solo due delle ultime otto trasferte in Serie A (5N, 1P), dopo cinque successi esterni di fila.

• Mathías Olivera ha collezionato la sua presenza numero 100 in tutte le competizioni con il Napoli.



INTER-LAZIO 2-2

INTER (3-5-2) - Sommer 6.5; Bisseck 6, Acerbi 5.5, Bastoni 6.5 (46' st Zalewski sv); Dumfries 6.5, Barella 5.5, Calhanoglu 6.5 (46' st Arnautovic 5), Mkhitaryan 5.5 (46' st Zielinski sv), Dimarco 6.5 (22' st Carlos Augusto 5.5); Thuram 5.5, Taremi 6 (10' st Correa 5.5). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Asllani, Pavard, Darmian, Topalovic. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1) - Mandas 6; Marusic 5, Gila 6.5 (51' st Gigot sv), Romagnoli 5.5, Nuno Tavares 5.5 (21' st Hysaj 6); Guendouzi 6, Rovella 5.5; Isaksen 5 (7' st Pedro 7.5), Vecino 6.5, Dia 5.5; Castellanos 6. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic. All. Baroni.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 46' pt Bisseck (I), 26' st Pedro (L), 34' st Dumfries (I), 45' st Pedro rig. (L).

Ammoniti: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L).

Espulsi: Baroni (L), Inzaghi (I)



LE STATISTICHE

L’Inter non ha trovato il successo in due delle ultime tre gare casalinghe di Serie A (sconfitta contro la Roma e pareggio contro la Lazio), dopo che aveva registrato una serie di sei vittorie interne consecutive.