Modric-Milan, una storia destinata a diventare ufficiale nel giro di pochi giorni, dopo i rumors delle scorse settimane che vedono il croato a un passo dai rossoneri. A benedire il trasferimento di Modric al Milan è arrivato un ex compagno di prestigio del croato ai tempi del Real Madrid, Toni Kroos, che non ha dubbi: "Luka è speciale e lo sarà sempre, non perderà mai la sua qualità anche se ormai ha un livello fisico diverso".