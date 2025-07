Bayern, Upamecano: “Col PSG come una finale. Siamo ancora più forti”

Il Bayern Monaco si prepara oggi pomeriggio alle ore 18 ad affrontare il Paris Saint Germain nel quarto di finale del Mondiale per Club. Una sfida di altissimo livello, che ha quasi il sapore di una finale per i bavaresi, vogliosi di tornare ad alzare la testa a livello internazionale dopo anni non semplicissimi. Sarà una sfida speciale per un francese come Dayot Upamecano, che ha parlato così prima del match: “Giocheremo questa partita come fosse una finale, che vinca il migliore. Noi siamo ancora più forti, stiamo crescendo ancora con il nostro allenatore. Ci sentiamo tutti coinvolti, sentiamo che la squadra sta facendo importanti passi in avanti e spero continueremo su questa linea. Sarà una partita difficile e lo sappiamo, anche loro sono cresciuti molto ultimamente. È passato del tempo da quando abbiamo giocato l’ultima volta contro di loro, avevamo giocato una partita equilibrata, non abbiamo vinto passeggiando. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria”.