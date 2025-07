Real Madrid, Xabi Alonso: “Mbappé sta meglio, può giocare con Garcia”

Questa sera può arrivare l’esordio dal primo minuto nel Mondiale per Club per Kylian Mbappé. Dopo i minuti giocati nella sfida contro la Juve la scorsa settimana, il francese è pronto e potrebbe giocare titolare contro il Borussia Dortmund nella sfida tra i fratelli Bellingham. A confermare lo stato di salute di Mbappé è Xabi Alonso: “Sta meglio, fortunatamente ha potuto allenarsi bene in questi giorni. Lui può giocare insieme a Gonzalo Garcia, dipende però dal momento e dalle esigenze. Sono giocatori che si completano a vicenda, se la situazione lo richiede non escludo questa opzione. Conto su tutti gli attaccanti, anche Endrick si sta riprendendo e ovviamente contiamo su di lui. Non stiamo pianificando la costruzione della squadra per il futuro, ma stiamo andando alla ricerca della prestazione immediata. Le decisioni per il futuro le prenderemo più avanti, anche con Endrick”.