Bocche cucite in casa Inter per protesta: non parla nessun tesserato dopo la Lazio

Nessun tesserato dell'Inter si è presentato davanti ai microfoni delle tv o in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro contro la Lazio. È questa la presa di posizione del club nerazzurro, che ha scelto di non far parlare nessuno dopo il 2-2 nella sfida contro i biancocelesti in segno di protesta per evitare squalifiche. L'Inter è irritata per alcune decisioni arbitrali delle ultime giornate di campionato: dalla rimessa laterale di Bologna alla trattenuta di N’Dicka ai danni di Bisseck contro la Roma non sanzionata con il calcio di rigore. Simone Inzaghi è stato espulso insieme al tecnico della Lazio Marco Baroni dopo le proteste delle due panchine in occasione del rigore assegnato ai biancocelesti e poi realizzato da Pedro per il 2-2 finale.