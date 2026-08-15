VERSO L'ESORDIO

Inter, col Betis prove di Monza: primi minuti per Stones. Poi tutto su Curtis Jones

Il test con gli spagnoli buona occasione per fare le prove generali a una settimana dall'inizio del campionato. Sul mercato si studia l'offerta per convincere il Liverpool

15 Ago 2026 - 11:20
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L'Inter di Chivu alle prove generali. Manca una settimana circa all'esordio contro il Monza e il tecnico romeno, dopo un buon precampionato, cerca le ultime risposte in vista della prima giornata di A. Per questo la formazione che stasera scenderà in campo contro il Betis, probabilmente, non differirà molto dall'undici con cui i nerazzurri si presenteranno all'apertura del campionato.

Esordio per Stones

 E allora occhi puntati sul San Nicola di Bari dove John Stones dovrebbe fare il suo esordio con l'Inter. Per il difensore inglese ci saranno sicuramente minuti: da capire se Chivu vorrà impiegarlo dall'inizio o a partita in corso. In ogni caso anche il giovane Leonardo Bovio, dopo aver impressionato nella preseason, viaggerà con la squadra e potrebbe essere una soluzione al centro della difesa. 

Spence out Per il resto della formazione non sono attese particolari sorprese. Il trio difensivo dovrebbe completarsi con Bastoni a sinistra e Akanji a destra. A centrocampo spazio ai titolarissimi: Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Zielinski ai suoi fianchi. Sugli esterni conferma per Dimarco a sinistra, uno dei più positivi nella amichevoli estive con i gol a Milan e Juventus, e Andy Diouf a destra. Per l'esordio di Djed Spence invece bisognerà attendere: l'inglese dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto con l'Inter è dovuto tornare a Londra per risolvere delle questioni burocratiche legate al visto. L'erede di Dumfries dunque non sarà disponibile contro gli spagnoli. 

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Lautaro part time

 Oltre all'ex Tottenham, anche Yanis Massolin e, soprattutto, Marcus Thuram non saranno a disposizione per il test contro il Betis. La coppia d'attacco dovrebbe essere ancora composta da Pio Esposito e Bonny. A partita in corso ci sarà modo anche di testare le condizioni di Lautaro Martinez. Il Toro è tornato carichissimo e in gran forma dopo la delusione Mondiale: difficile però che Chivu lo butti nella mischia fin da subito. Più probabile un approccio soft, anche per quanto riguarda il Monza. 

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Assalto a Curtis Jones

 A Bari con la squadra ci sarà anche Luis Henrique. L'esterno brasiliano negli ultimi giorni è finito al centro dei rumors di mercato: l'Inter non esclude una sua partenza, anzi. Nel frattempo però i nerazzurri si muovono anche in entrata: la prossima dovrebbe essere la settimana per tornare all'assalto di Curtis Jones. Come con Spence, Marotta e Ausilio sperano che il tempo abbia ammorbidito le richieste del Liverpool: fino a qualche settimana fa, i Reds non scendevano dalla valutazione di 40/45 milioni. Oggi i vertici di viale della Liberazione sperano in uno sconto: a quota 30-35 milioni si potrebbe trovare l'intesa. Chivu del resto è stato molto chiaro: l'inglese è la pedina che chiede da mesi per completare il reparto. Ora a maggior ragione, dopo aver ceduto Davide Frattesi alla Lazio. 

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