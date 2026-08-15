Inter, col Betis prove di Monza: primi minuti per Stones. Poi tutto su Curtis Jones

E allora occhi puntati sul San Nicola di Bari dove John Stones dovrebbe fare il suo esordio con l'Inter. Per il difensore inglese ci saranno sicuramente minuti: da capire se Chivu vorrà impiegarlo dall'inizio o a partita in corso. In ogni caso anche il giovane Leonardo Bovio, dopo aver impressionato nella preseason, viaggerà con la squadra e potrebbe essere una soluzione al centro della difesa.



Spence out Per il resto della formazione non sono attese particolari sorprese. Il trio difensivo dovrebbe completarsi con Bastoni a sinistra e Akanji a destra. A centrocampo spazio ai titolarissimi: Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Zielinski ai suoi fianchi. Sugli esterni conferma per Dimarco a sinistra, uno dei più positivi nella amichevoli estive con i gol a Milan e Juventus, e Andy Diouf a destra. Per l'esordio di Djed Spence invece bisognerà attendere: l'inglese dopo aver superato le visite mediche e firmato il contratto con l'Inter è dovuto tornare a Londra per risolvere delle questioni burocratiche legate al visto. L'erede di Dumfries dunque non sarà disponibile contro gli spagnoli.