Inter e Lazio trovano la nuova formula per il passaggio di Frattesi in biancoceleste: affare salvo

Tutto risolto: Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche-finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato: il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito onerorso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 10 più il 50 percento della futura rivendita a favore dell'Inter.
Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che tuttavia è stato prontamente risolto dai due club che non hanno mai messo in dubbio la definizione positiva dell'affare. A questo punto, con il nuovo ok da parte della Lega - alle attuali condizioni stipulate la cosa è certa - Frattesi potrà partire per Roma per sottoporsi alle visite mediche, firmare il nuovo contratto e mettersi a disposizione di mister Gattuso.