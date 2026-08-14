Inter e Lazio trovano la nuova formula per il passaggio di Frattesi in biancoceleste: affare salvo

Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che tuttavia è stato prontamente risolto dai due club che non hanno mai messo in dubbio la definizione positiva dell'affare. A questo punto, con il nuovo ok da parte della Lega - alle attuali condizioni stipulate la cosa è certa - Frattesi potrà partire per Roma per sottoporsi alle visite mediche, firmare il nuovo contratto e mettersi a disposizione di mister Gattuso.