MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, Luis Henrique apre al trasferimento: cifre e dettagli dell'offerta all'Inter

L'esterno brasiliano potrebbe lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione 

13 Ago 2026 - 11:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Luis Henrique apre al trasferimento alla Roma. Dopo i primi contatti tra i due club negli scorsi giorni, per la prima volta il calciatore brasiliano sta concretamente ragionando sulla proposta giallorossa. Con l'arrivo di Spence a Milano, e la possibile conferma di Diouf nel ruolo di esterno, per l'ex Olympique Marsiglia sembrano essersi ridotte le chance di titolarità, motivo per il quale potrebbe lasciare il club nerazzurro e sposare il progetto di Gasperini. L'operazione tra i due club è impostata con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro (a fronte dei 30 chiesti dall'Inter). 

Leggi anche

Inter, priorità Jones ma serve lo sconto dal Liverpool. L'assist può arrivare da tre uscite

Duttilità per Gasperini

 Arrivato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia per circa 25 milioni di euro, Luis Henrique ci ha messo un po' a entrare nei meccanismi di Chivu trovando la titolarità fissa solamente nella seconda parte di stagione. In un anno, il brasiliano ha totalizzato 46 presenze tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club, mettendo a segno un gol (contro il Sassuolo) e tre assist. Gli addii di Angelino e Celik in casa Roma hanno portato il ds Tony D'Amico a cercare rinforzi da regalare a Gasperini: in questo precampionato, inoltre, Luis Henrique ha dimostrato di essere molto duttile e saper giocare anche sulla fascia sinistra. Una caratteristica che farà sicuramente piacere a Gasp, da sempre grande amante degli esterni a tutta fascia. 

luis henrique
roma
mercato roma
inter
mercato inter

Ultimi video

01:55
Scoprendo Rodrigo Mora

Scoprendo Rodrigo Mora

01:17
Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

00:31
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

01:42
Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

01:42
Milan, 10 giorni al via

Milan, 10 giorni al via

01:51
Douglas Luiz è rinato

Douglas Luiz è rinato

01:51
Frattesi saluta l'Inter

Frattesi saluta l'Inter

02:11
Inter, una marcia in più

Inter, una marcia in più

01:08
Inter, mercato bollente in direzione Roma: due giocatori verso la Capitale

Inter, mercato bollente in direzione Roma: due giocatori verso la Capitale

01:02
Accomando: "Spence all'Inter, adesso l'assalto a un altro inglese"

Accomando: "Spence all'Inter, adesso l'assalto a un altro inglese"

01:59
Accomando: "Roma, cosa manca per Mora. Vlahovic, Kean, Pellegrino e Piccoli: è il giorno degli attaccanti"

Accomando: "Roma, cosa manca per Mora. Vlahovic, Kean, Pellegrino e Piccoli: è il giorno degli attaccanti"

02:00
Accomando: "Vi svelo la richiesta per Leao! E c'è un contatto tra Gimenez e un tecnico italiano"

Accomando: "Vi svelo la richiesta per Leao! E c'è un contatto tra Gimenez e un tecnico italiano"

02:42
Accomando: "La Juventus si avvicina a grandi passi a due obiettivi. E cinque giocatori hanno la valigia pronta"

Accomando: "La Juventus si avvicina a grandi passi a due obiettivi. E cinque giocatori hanno la valigia pronta"

01:57
Juventus, ecco la "YMCA"

Juventus, ecco la "YMCA"

02:14
Milik in gol dopo 2 anni

Milik in gol dopo 2 anni

01:55
Scoprendo Rodrigo Mora

Scoprendo Rodrigo Mora

I più visti di Roma

Rodrigo Mora

Roma, si complica l'affare Rodrigo Mora: l'ostacolo sono le condizioni del riscatto, si tratta

Roma, che doppietta per Gasperini: accordo per Mora e per Luis Henrique

Roma, D'Amico prova a chiudere per Mora: offerta da 50 milioni (in due anni) al Porto

Scoprendo Rodrigo Mora

Scoprendo Rodrigo Mora

Roma-Molina, è arrivata anche l'ufficialità: vestirà la maglia numero 20

Roma, altro rinforzo in vista? Luis Henrique apre al trasferimento in giallorosso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:21
Ferguson di nuovo in Serie A dopo il flop Roma? Il Genoa pensa al prestito
13:56
Reijnders-City, è già addio: trattativa in corso con l'Al Qadsiah, quanto incassa il Milan
13:34
Manchester City, Doku rinnova fino al 2031
13:24
Juve, Nico Gonzalez è tornato ad allenarsi a Torino: futuro in bilico per l'argentino
12:47
Grosso: "Kean giocatore di riferimento per la Fiorentina"