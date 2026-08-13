Roma, Luis Henrique apre al trasferimento: cifre e dettagli dell'offerta all'Inter

Arrivato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia per circa 25 milioni di euro, Luis Henrique ci ha messo un po' a entrare nei meccanismi di Chivu trovando la titolarità fissa solamente nella seconda parte di stagione. In un anno, il brasiliano ha totalizzato 46 presenze tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club, mettendo a segno un gol (contro il Sassuolo) e tre assist. Gli addii di Angelino e Celik in casa Roma hanno portato il ds Tony D'Amico a cercare rinforzi da regalare a Gasperini: in questo precampionato, inoltre, Luis Henrique ha dimostrato di essere molto duttile e saper giocare anche sulla fascia sinistra. Una caratteristica che farà sicuramente piacere a Gasp, da sempre grande amante degli esterni a tutta fascia.