Roma, Luis Henrique apre al trasferimento: cifre e dettagli dell'offerta all'Inter

Luis Henrique apre al trasferimento alla Roma. Dopo i primi contatti tra i due club negli scorsi giorni, per la prima volta il calciatore brasiliano sta concretamente ragionando sulla proposta giallorossa. Con l'arrivo di Spence a Milano, e la possibile conferma di Diouf nel ruolo di esterno, per l'ex Olympique Marsiglia sembrano essersi ridotte le chance di titolarità, motivo per il quale potrebbe lasciare il club nerazzurro e sposare il progetto di Gasperini. L'operazione tra i due club è impostata con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro (a fronte dei 30 chiesti dall'Inter).
Duttilità per Gasperini
Arrivato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia per circa 25 milioni di euro, Luis Henrique ci ha messo un po' a entrare nei meccanismi di Chivu trovando la titolarità fissa solamente nella seconda parte di stagione. In un anno, il brasiliano ha totalizzato 46 presenze tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club, mettendo a segno un gol (contro il Sassuolo) e tre assist. Gli addii di Angelino e Celik in casa Roma hanno portato il ds Tony D'Amico a cercare rinforzi da regalare a Gasperini: in questo precampionato, inoltre, Luis Henrique ha dimostrato di essere molto duttile e saper giocare anche sulla fascia sinistra. Una caratteristica che farà sicuramente piacere a Gasp, da sempre grande amante degli esterni a tutta fascia.