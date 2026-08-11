Stones e il sogno Spence-Jones, chi prima di loro? Ince e gli altri (pochi) inglesi dell'Inter

Tre incompiuti, almeno con la maglia dell'Inter e per motivi diversi, e un vero e proprio sconosciuto, "fantasma" nella rosa dell'anno di gloria 2010, quello del Triplete. Prima di John Stones - ed eventualmente degli obiettivi di mercato Djed Spence e Curtis Jones- i calciatori inglesi a vestire la maglia nerazzurra sono stati Gerry Hitchens, Paul Ince e Ashley Young.