Inter, l'esperienza in Champions requisito vitale per i nuovi acquisti: guida Stones, ecco tutti gli altri

A comandare la truppa nerazzurra dei nuovi arrivati c'è ovviamente John Stones. Decano della Champions League, in cui ha esordito nel 2016-17 e in cui ha collezionato ben 62 presenze, 6 reti e 4 assist. In più, enorme plus, giocando nel Manchester City l'ha vinta (contro l'Inter, corsi e ricorsi) ma soprattutto ha fatto parte di una contender, mutuando un termine Nba, che ha lottato ogni anno per un decennio per vincerla. Sarà leader quando conta, com'è sempre stato. Benjamin Pavard non è un nuovo acquisto, ma conta relativamente: ciò che conta sono i numeri nel torneo e questi dicono 57 presenze, 3 gol e 5 assist. Anche il francese l'ha vinta, seppur in una stagione particolare come il 2019-20 con il Bayern Monaco. Di quella squadra Pavard era un caposaldo, la sua campagna europea però quell'anno fu rallentata dagli ottavi in poi da un infortunio al ginocchio. Con l'Inter ha per altro già giocato due finali di Champions, quella contro il City e quella contro il Psg. Sorprendono i numeri di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che a 21 anni (è un classe 2005) ha già messo giù 10 presenze, 2 gol e 2 assist in Coppa dei Campioni: tutte ottenute lo scorso anno con il Club Bruges. Niente male, vedremo se riuscirà a raggiungere il suo leggendario padre, fermo a 87 presenze. Eccezionale il caso di Ivan Provedel: di ruolo portiere, il nativo di Pordenone in Champions League ha collezionato 8 presenze e...1 gol! Quello, storico, segnato vestendo la maglia della Lazio ai danni dell'Atletico Madrid con un inserimento di testa degno di un centravanti di razza purissima: se della prestazione da 63 punti di Michael Jordan contro i Celtics Larry Bird ebbe a dire "Era Dio travestito da Jordan", chi ha assistito a quella serata assicura che "Era Miro Klose travestito da Provedel".