MANOVRE ROSSONERE

Milan, Leao potrebbe restare: la Turchia non lo convince, prove d'intesa con Amorim

Il Fenerbahce pensa a Rashford, il Galatasaray mai vicino all'intesa col club. Rafa sognava Premier o Liga, ma non chiude al nuovo capitolo rossonero

03 Ago 2026 - 15:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Rafa, perché non resti? Quasi uno scioglilingua o un gioco di parole, ma potrebbe essere questo, parola più parola meno, il messaggio che il Milan farà arrivare a Rafa Leao e al suo entourage. 

Certo, la cessione farebbe comodo al club che sbloccherebbe il mercato in entrata, fermo dopo gli investimenti per Ramos e Gila, così come l'esterno portoghese si sentiva pronto a una nuova esperienza, sognando la Premier League o La Liga. 

Ma dal momento che non sono arrivate chiamate concrete da Inghilterra e Spagna, Leao non è convinto dalla strada che lo porterebbe in Turchia e tenta le prove d'intesa col nuovo allenatore, il connazionale Ruben Amorim. 

Da Perth, sede del ritiro rossonero, filtrano notizie di un ottimo approccio tra il tecnico e il numero dieci e anche per questo sono in rialzo le quotazioni di un nuovo capitolo insieme a Milano. Sarebbe l'ottavo per il classe 1999, che sembra apprezzare particolarmente il gioco offensivo proposto da Amorim

Mentre Rafa in Australia si allena al meglio e sorride a staff e compagni, cancellando le possibili ombre per un addio che sembrava a un passo e anticipato dallo stesso calciatore, va sottolineato come il mercato legato all'esterno sia praticamente fermo. 

Il raffreddamento della pista turca è in qualche modo reciproco: il giocatore non è convinto di un trasferimento a Istanbul, ma anche i club sono entrati in una fase di riflessione dopo il primo assalto degli scorsi giorni, con tanto di incontro a Milano tra gli emissari del Fenerbahce e i dirigenti rossoneri. Dialogo aperto che però non aveva portato un'offerta soddisfacente per il Milan, che chiedeva un trasferimento a titolo definitivo e partiva da una richiesta intorno ai 50 milioni di euro

Il Fener starebbe virando su Marcus Rashford, sempre in uscita dal Manchester United dopo essere rientrato dal prestito al Barcellona. Il ruolo, esterno sinistro, è lo stesso e difficilmente i due profili sarebbero complementari. Dall'altra parte, il Galatasaray non era mai stato nemmeno vicino all'intesa col Milan - anche perché voleva chiudere con un prestito con diritto e non obbligo di riscatto - nonostante fosse pronto a offrire uno stipendio ancora più importante al calciatore rispetto ai rivali cittadini. 

Leggi anche

Gabbia, l'altro "capitano": "Omaggio dovuto a Baresi, dispiace non essere al suo funerale"

milan
serie a
mercato
leao
ruben amorim

Ultimi video

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

00:51
Calciomercato: Le principali trattative di giornata

Calciomercato: Le principali trattative di giornata

01:48
Calciomercato, Miceli: "Il Newcastle vuole un difensore top italiano"

Calciomercato, Miceli: "Il Newcastle vuole un difensore top italiano"

02:40
Como in Champions, Piantanida: "Ecco come stanno davvero le cose"

Como in Champions, Piantanida: "Ecco come stanno davvero le cose"

03:17
Mercato, Piantanida: "Ecco chi ha speso di più, podio a sorpresa"

Mercato, Piantanida: "Ecco chi ha speso di più, podio a sorpresa"

01:39
Calciomercato Milan, Miceli: "Il destino di Leao è legato a..."

Calciomercato Milan, Miceli: "Il destino di Leao è legato a..."

01:36
Calciomercato Inter, Miceli: "C'è un nome a sorpresa per l'esterno"

Calciomercato Inter, Miceli: "C'è un nome a sorpresa per l'esterno"

01:48
Calciomercato Juventus, Miceli: "Ore calde per il portiere"

Calciomercato Juventus, Miceli: "Ore calde per il portiere"

00:55
Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo

Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo

01:16
Mercato, un super nome per Gasperini

Mercato, un super nome per Gasperini

01:13
Leão, il Fenerbahce rilancia

Leão, il Fenerbahce rilancia

01:41
Mercato Napoli, Gutierrez: che plusvalenza!

Mercato Napoli, Gutierrez: che plusvalenza!

00:39
Mercato Inter, Chivu chiede qualità

Mercato Inter, Chivu chiede qualità

01:35
Juve, ora le uscite

Juve, ora le uscite

02:13
Juve, la rivoluzione è compiuta

Juve, la rivoluzione è compiuta

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

I più visti di Milan

Milan, certi amori… per il nuovo trequartista torna di moda Brahim Diaz

2° RAFA LEAO: 45 PARTITE; 23 G+A

Milan, senti il presidente del Fenerbahçe: "Ingaggeremo un attaccante questa settimana"

Milan, fattore Leao: apre alla Turchia, ma intanto blocca il mercato rossonero. Gli scenari

Franco Mastantuono, Real Madrid

Serie A, tutti pazzi per Mastantuono: la Fiorentina lo sogna, Milan e Roma ci pensano. E il Real lo lascia a casa

Milan, Amorim a caccia di trequartisti: pista argentina e nome nuovo dalla Premier

Leao

L'abbraccio con Amorim, la confessione ai compagni: com'è andato il ritorno di Leao

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:44
Usa, ufficiale il rinnovo di Pochettino fino al 2030
13:44
Dortmund: ufficiale Karetsas, obiettivo del Milan
12:45
Atalanta, il Newcastle si interessa a Scalvini
12:11
Fiorentina: visite mediche per Joao Mario
09:45
Napoli, Lindstrom allo Schalke salta dopo le visite: tedeschi irritati, cosa è successo