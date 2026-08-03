Milan, Leao potrebbe restare: la Turchia non lo convince, prove d'intesa con Amorim
Il Fenerbahce pensa a Rashford, il Galatasaray mai vicino all'intesa col club. Rafa sognava Premier o Liga, ma non chiude al nuovo capitolo rossonero
Rafa, perché non resti? Quasi uno scioglilingua o un gioco di parole, ma potrebbe essere questo, parola più parola meno, il messaggio che il Milan farà arrivare a Rafa Leao e al suo entourage.
Certo, la cessione farebbe comodo al club che sbloccherebbe il mercato in entrata, fermo dopo gli investimenti per Ramos e Gila, così come l'esterno portoghese si sentiva pronto a una nuova esperienza, sognando la Premier League o La Liga.
Ma dal momento che non sono arrivate chiamate concrete da Inghilterra e Spagna, Leao non è convinto dalla strada che lo porterebbe in Turchia e tenta le prove d'intesa col nuovo allenatore, il connazionale Ruben Amorim.
Da Perth, sede del ritiro rossonero, filtrano notizie di un ottimo approccio tra il tecnico e il numero dieci e anche per questo sono in rialzo le quotazioni di un nuovo capitolo insieme a Milano. Sarebbe l'ottavo per il classe 1999, che sembra apprezzare particolarmente il gioco offensivo proposto da Amorim.
Mentre Rafa in Australia si allena al meglio e sorride a staff e compagni, cancellando le possibili ombre per un addio che sembrava a un passo e anticipato dallo stesso calciatore, va sottolineato come il mercato legato all'esterno sia praticamente fermo.
Il raffreddamento della pista turca è in qualche modo reciproco: il giocatore non è convinto di un trasferimento a Istanbul, ma anche i club sono entrati in una fase di riflessione dopo il primo assalto degli scorsi giorni, con tanto di incontro a Milano tra gli emissari del Fenerbahce e i dirigenti rossoneri. Dialogo aperto che però non aveva portato un'offerta soddisfacente per il Milan, che chiedeva un trasferimento a titolo definitivo e partiva da una richiesta intorno ai 50 milioni di euro.
Il Fener starebbe virando su Marcus Rashford, sempre in uscita dal Manchester United dopo essere rientrato dal prestito al Barcellona. Il ruolo, esterno sinistro, è lo stesso e difficilmente i due profili sarebbero complementari. Dall'altra parte, il Galatasaray non era mai stato nemmeno vicino all'intesa col Milan - anche perché voleva chiudere con un prestito con diritto e non obbligo di riscatto - nonostante fosse pronto a offrire uno stipendio ancora più importante al calciatore rispetto ai rivali cittadini.