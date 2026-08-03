Milan, Leao potrebbe restare: la Turchia non lo convince, prove d'intesa con Amorim

Il Fener starebbe virando su Marcus Rashford, sempre in uscita dal Manchester United dopo essere rientrato dal prestito al Barcellona. Il ruolo, esterno sinistro, è lo stesso e difficilmente i due profili sarebbero complementari. Dall'altra parte, il Galatasaray non era mai stato nemmeno vicino all'intesa col Milan - anche perché voleva chiudere con un prestito con diritto e non obbligo di riscatto - nonostante fosse pronto a offrire uno stipendio ancora più importante al calciatore rispetto ai rivali cittadini.