Disavventura a lieto fine per Tare: derubato sul treno dopo i funerali di Baresi

A raccontare l'accaduto è proprio la polizia attraverso i propri canali social: "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro #essercisempre".