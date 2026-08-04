Genoa, che sprofondo: tremenda sconfitta 10-1 in amichevole contro il Bournemouth

04 Ago 2026 - 18:30
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Il Genoa ha perso con un risultato terrificante l'amichevole estiva contro il Bournemouth: gli inglesi si sono imposti per 10-1. Una sconfitta clamorosa, specialmente perché almeno inizialmente il Grifone ha schierato quasi tutti i titolari della scorsa stagione a esclusione del nuovo arrivato Mitaj. Il match si è giocato sulla distanza di 4 tempi da 30 minuti: al 13' ha segnato Scott, al 54' Kluivert, al 52' Ellertsson trova il 2-1 Genoa, al 56' Truffert, al 64' ancora Scott, al 69' Brooks, al 72' Jebbison, al 93' Dacosta, al 101' Unal e al 110' ancora Unal per il 10 a 1 finale.

In una particolare sfida da quattro tempi da mezz'ora, il Genoa ha comunque subito 7 gol prima del novantesimo minuto. Stando all'archivio del sito PianetaGenoa, si tratta della più pesante sconfitta rossoblù in amichevole. Il record negativo precedente risaliva al 1920 e al Ko 8-0 in casa contro lo Sparta Praga. 

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