Genoa, che sprofondo: tremenda sconfitta 10-1 in amichevole contro il Bournemouth

Il Genoa ha perso con un risultato terrificante l'amichevole estiva contro il Bournemouth: gli inglesi si sono imposti per 10-1. Una sconfitta clamorosa, specialmente perché almeno inizialmente il Grifone ha schierato quasi tutti i titolari della scorsa stagione a esclusione del nuovo arrivato Mitaj. Il match si è giocato sulla distanza di 4 tempi da 30 minuti: al 13' ha segnato Scott, al 54' Kluivert, al 52' Ellertsson trova il 2-1 Genoa, al 56' Truffert, al 64' ancora Scott, al 69' Brooks, al 72' Jebbison, al 93' Dacosta, al 101' Unal e al 110' ancora Unal per il 10 a 1 finale.