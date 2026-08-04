Oaktree entra ufficialmente in Brookfield: cosa cambia per l'Inter

Milan-Inter, quando il derby non si gioca a San Siro: i precedenti
© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))
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Con un comunicato diffuso il 3 agosto, Brookfield ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Oaktree, il fondo statunitense proprietario dell'Inter dopo aver escusso, nel maggio 2024, il pegno sul finanziamento concesso a Suning, allora controllata dalla famiglia Zhang.
L'operazione rappresenta l'ultimo tassello di una partnership avviata nel 2019 e porta alla piena integrazione delle piattaforme di Brookfield e Oaktree. In base ai termini dell'accordo, Brookfield ha rilevato il restante 26% di Oaktree ancora nelle mani dei soci fondatori, per un corrispettivo di circa 3 miliardi di dollari. La transazione attribuisce al gruppo una valutazione complessiva di 11,5 miliardi di dollari, pari a circa 10 miliardi di euro.
Con l'integrazione di Oaktree, Brookfield rafforza la propria piattaforma globale del credito, ampliando l'offerta nei segmenti del credito opportunistico, del credito legato agli asset reali, dell'asset-backed finance e del credito corporate, con soluzioni rivolte a investitori istituzionali, consulenti finanziari e clientela privata.
Dal punto di vista dell'Inter, l'operazione non comporta novità nell'immediato. Brookfield acquisisce Oaktree, ma il fondo statunitense resta il soggetto di riferimento del club nerazzurro: la continuità riguarda quindi sia la proprietà sia la gestione societaria.
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"Brookfield ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori di credito a livello mondiale. L'operazione rappresenta il passo successivo di una partnership avviata nel 2019 e riunisce pienamente le piattaforme di Oaktree e Brookfield. Con l'integrazione di Oaktree, la piattaforma globale di credito di Brookfield offre un'ampia gamma di soluzioni nei segmenti del credito opportunistico, del credito legato agli asset reali, dell'asset-backed finance e del credito corporate performing, rivolgendosi a investitori istituzionali, consulenti finanziari e clienti privati.
Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management, ha dichiarato: «Brookfield è da decenni uno dei principali investitori globali negli asset alternativi e, negli ultimi vent'anni, ha sviluppato un'importante attività nel credito a complemento delle proprie piattaforme globali dedicate agli asset reali. L'ingresso di Oaktree rafforza ulteriormente la nostra capacità di investire in diversi cicli di mercato e in molteplici opportunità, grazie allo storico di risultati e alle competenze di underwriting di Oaktree. Siamo entusiasti di costruire sul loro solido percorso e sulla loro profonda esperienza per continuare a far crescere il nostro business del credito a livello globale».
Bob O'Leary e Armen Panossian, Co-CEO del Credit Group di Brookfield, hanno commentato: «La partnership tra Brookfield e Oaktree negli ultimi sette anni si è fondata su un impegno condiviso verso una gestione disciplinata degli investimenti e una visione di lungo periodo. Questo ulteriore passo ci permette di consolidare tali basi e continuare a offrire risultati di valore ai nostri clienti».
Howard Marks ricoprirà il ruolo di Co-Chairman di Oaktree, oltre a mantenere quello di membro del Consiglio di amministrazione di Brookfield Corporation e di Presidente dell'Investment Solutions Group di Brookfield. Bruce Karsh sarà anch'egli Co-Chairman di Oaktree, continuando al contempo a svolgere le funzioni di Chief Investment Officer e portfolio manager per le strategie Global Opportunities e Global Credit della società.
Con l'acquisizione di Oaktree, gli Stati Uniti diventano il principale mercato di Brookfield Asset Management. Oggi il Paese ospita oltre il 60% della forza lavoro del gruppo e genera quasi la metà dei suoi ricavi. L'operazione rafforza ulteriormente la storica presenza di Brookfield negli Stati Uniti e conferma il suo impegno negli investimenti nell'economia americana. Allo stesso tempo, la piattaforma di investimento globale di Oaktree e la sua presenza in 18 Paesi ampliano la portata dell'attività di credito di Brookfield, rafforzandone la capacità di servire i clienti e allocare capitali su scala mondiale.
Informazioni su Brookfield
Brookfield è una delle principali società di investimento a livello globale e gestisce oltre 1.000 miliardi di dollari di asset. Il gruppo possiede e gestisce aziende di alta qualità e asset reali che forniscono servizi essenziali e costituiscono la spina dorsale dell'economia mondiale. Brookfield investe per conto di investitori istituzionali e privati nei settori delle infrastrutture, dell'energia, del private equity, del real estate e del credito. Forte di oltre un secolo di esperienza operativa e di una presenza in più di 30 Paesi, Brookfield impiega capitali con un orizzonte di lungo termine per creare valore sostenibile per clienti e azionisti. Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) e Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM) sono società quotate alle Borse di New York e Toronto".
© Getty Images
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