Oaktree entra ufficialmente in Brookfield: cosa cambia per l'Inter

Brookfield è una delle principali società di investimento a livello globale e gestisce oltre 1.000 miliardi di dollari di asset. Il gruppo possiede e gestisce aziende di alta qualità e asset reali che forniscono servizi essenziali e costituiscono la spina dorsale dell'economia mondiale. Brookfield investe per conto di investitori istituzionali e privati nei settori delle infrastrutture, dell'energia, del private equity, del real estate e del credito. Forte di oltre un secolo di esperienza operativa e di una presenza in più di 30 Paesi, Brookfield impiega capitali con un orizzonte di lungo termine per creare valore sostenibile per clienti e azionisti. Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) e Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM) sono società quotate alle Borse di New York e Toronto".